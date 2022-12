Programa del 29 de diciembre de 2022 | Las rupturas más polémicas del año.

¡A Chisme No Like no se le va una! La Fiscalía del espectáculo presenta los rompimientos más polémicos de la farándula durante este año, ¿quiénes serán?

