Programa del 1 de diciembre de 2022 | ¿Le hacen brujería a Andrés García?

¡Lo supiste por Chisme No Like! Días atrás te lo dijimos, y este día te lo podemos comprobar. Al parecer alguien cercano a Andrés García le ha estado haciendo brujería. Además, ¿quién tiene la razón? ¿Las personas que dicen que Margarita, esposa de Andrés, lo trata mal? ¿O ella misma que da la impresión de que solo está velando por el bien del actor? Esto y más solo en Chisme No Like!

