Programa del 5 de octubre de 2022 | ¡Le hicieron brujería a Pablo Lyle!

Chisme No Like tiene las pruebas de lo que pareciera ser un trabajo de brujería para Pablo Lyle. El cuervo muerto fue encontrado afuera de las instalaciones donde se llevó a cabo el juicio final del actor. Recuérdese que ese mismo día, habrían señalado a Pablo como culpable de homicidio involuntario ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

