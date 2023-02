Chisme No Like | Livia Brito se deslinda tras detención de su ex.

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! Livia Brito de nuevo está bajo la mira de Chisme No Like. Tras la detención de Said “N”, la que fue su pareja por años, Livia Brito, dio sus declaraciones sobre el tema en redes sociales, donde mencionó que hace años fueron pareja, pero ahora no tienen nada que ver. Para no seguir con el revuelo, Livia habló de su ausencia en los próximos premios a los que fue invitada, la actriz dijo que no iría debido a que se sometería a una cirugía de fertilidad y si todo sale bien, pronto podría quedar embarazada. ¿Tú qué opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!

¡Sigue nuestras investigaciones en vivo de lunes a viernes, 10:30 a.m. por canal a más 7.2!

¡Échale un vistazo a nuestras demás bombas DANDO CLICK AQUÍ!