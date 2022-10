Programa del 19 de octubre de 2022 | Ludwika Paleta rompe el silencio tras muerte de actores.

Después de que se diera a conocer que unos actores murieron en Oaxaca mientras rodaban la película de Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta, el actor dio unas palabras a los medios, mientras que Ludwika permaneció en silencio por respeto y fue criticada duramente por ello. Ahora, explica por qué no habló en el momento. ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

