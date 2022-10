Programa del 4 de octubre de 2022 | Luis de Llano rompe el silencio.

Por primera vez, Luis de Llano habló de la denuncia que Sasha Sokol hizo contra él. Recuérdese que meses atrás, la cantante denunció de manera pública al productor, de ahí surgió una guerra mediática y fue hasta ahora que rompió el silencio y se mostró orgulloso de su nombre y trayectoria, además de decir que no se encuentra arrepentido. ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

