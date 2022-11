Programa del 31 de octubre de 2022 | ¡Luis Miguel, soltero de nuevo!

¡Lo atrapamos! ‘El Sol de México’ de nuevo cae en nuestra mira, ya que gracias a nuestra investigación pudimos averiguar qué pasó con Paloma Cuevas. Al parecer nuestro querido LuisMi terminó con Paloma, pero como era de esperarse, ya tiene planes con otra mujer. Se trata de una ex corista y tienen planes de reencontrarse en Miami. ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

