Chisme No Like | ¡Madre de Piqué le levanta la mano a Shakira! ¿Qué pasó?

Una televisora captó el momento en el que la madre de Piqué calló a Shakira, además de agredirla físicamente, pues en el video se ve cómo la señora agarra a Shakira de la cara y cómo le levanta el dedo haciendo seña de silencio. El video filtrado ha recorrido ya varios rincones de internet y los fans de la cantante colombiana se han pronunciado contra el maltrato que sufrió Shakira. ¿Tú qué opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!

Por otra parte, pudimos hablar en exclusiva con el publirrelacionista de Shakira, el cual nos confesó algunos secretos sobre la cantante y si cree o no que la tiradera que lanzó junto a Bizarrap contra Gerard Piqué fue planeado con maña.

