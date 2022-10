Programa del 10 de octubre de 2022 | ¡Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron!

Este fin de semana, el productor Andrés Tovar y la actriz Maite Perroni se dieron el “sí" en el altar. La ceremonia y fiesta se llevaron a cabo en Valle de Bravo con celebridades como los ex RBD. En la celebración hubo de todo, incluso una conferencia de prensa donde la feliz pareja compartió su deseo por embarazarse. ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

