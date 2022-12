Programa del 20 de diciembre de 2022 | ¡Manuel Medrano coquetea con mexicana!

¡Pepe Aguilar defendió a su hija Ángela de los haters! Luego de que una oleada de malos comentarios hacia Ángela le cayera en redes sociales, su padre Pepe la defendió contyestándole comentarios a aquellos quienes le escribían hate. Por otro lado, recuérdese que hace un par de meses, Chisme No Like descubrió que Manuel y Ángela se estaban viendo, ¿qué dijo ahora el colombiano? Esto y más solo en Chisme No Like!

