Chisme No Like | ¡Niurka admite ser una bruja y nos amenaza!

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! Chisme No Like fue amenazado por Niurka. ¿Qué pasó? Tras la pelea que Niurka protagonizó junto a Frida Sofía, la vedette optó por ignorarla ante los ataques por parte de la modelo. En la entrevista, también se le preguntó a Niurka sobre la relación con Javier Ceriani y Elisa Beristain después de un percance entre ambas partes. Las cosas se tornaron turbias cuando Niurka admitió ser bruja y que iba a echar a Javier Ceriani y a Elisa Beristain “al caldero y de cabeza”. ¿Tú qué opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!

Además, ¿qué ha pasado con la bioserie de Paco Stanley? ¡Nuevas noticias surgieron! En una entrevista exclusiva de Chisme No Like con Paola Durante, reveló que este año “va a salir algo”. Sin dar más detalles, Paola admitió que nueva información saldría acerca del caso Stanley.

