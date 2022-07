Programa del 7 de julio de 2022 | ¡Novia de Piqué ya convive con sus hijos!

Sólo en Chisme No Like tenemos las noticias más recientes sobre esta polémica pareja. Ahora es Piqué el que está llamando nuestra atención, ¿por qué? ¡Te contamos todo!

Chisme No Like

Tras la separación de Shakira y Piqué, la cantante le pidió al futbolista pactar un acuerdo en donde no se les dejaría ver en público con otras personas, pero al parecer al astro del Barcelona no le importó y optó por hacer que los hijos que tuvo con Shakira, convivieran junto a su nueva novia, ¿qué opinará la colombiana sobre esto? ¡Descubre más en Chisme No Like!

¡Échale un vistazo a nuestras demás bombas DANDO CLICK AQUÍ !