Chisme No Like | Nutrióloga de Jorge Salinas confesó quién besó a quién.

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! ¡Bomba! Hablamos con la nutrióloga de Jorge Salinas y nos confesó si es verdad o no que existe un romance entre ellos. Mediante una entrevista con Ana Paula, nutrióloga del actor, nos habló con sinceridad cuando le preguntamos si había existido el supuesto beso con el actor, a lo que contestó que sí, pero fue debido a que el actor había llegado muy en su papel.

Ana Paula declaró sentirse abrumada, pues Jorge Salinas no le ha contestado y la dejó sola con toda la polémica tocando a su puerta, aunque después de todo, fue bueno, ya que le sirvió para que más personas pidieran informes sobre sus consultas, pues “quieren verse como el señor Jorge Salinas”, según declara la nutrióloga.

¿Tú qué opinas? ¿Crees que todo esto fue planeado para que la conocieran más?

