Chisme No Like | Pablo Montero vuelve a ser denunciado por otra víctima.

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! Pablo Montero vuelve a ser noticia y la razón no se aleja de esta última vez que le pasó. Hace apenas unos días, el cantante Pablo Montero fue acusado por agredir a una menor de edad en Chiapas, lo cual, horas después, fue resuelto por su equipo de relaciones públicas. Recientemente, se dio a conocer que Pablo Montero se peleó en un negocio de Cancún, donde agredió a un hombre al punto de que le rompió la mano al querer defenderse. En entrevista con un empleado del negocio, mencionó que no era la primera vez que Pablo Montero iba al negocio y se mostraba prepotente, ¿tú qué opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!

