Chisme No Like | Pablo Montero da la cara y responde a la denuncia por abuso.

Pablo Montero respondió ante la denuncia por supuesto acoso sexual en Chiapas. El cantante mexicano dio sus primeras declaraciones a una revista mexicana, donde aseguró que no tiene nada que ver con dicha acusación en su contra, pues al tener a su familia, nunca haría algo así. Mencionó que primero estaría muerto antes de hacer algo así y que estaba cansado de tener que salir a limpiar su nombre, que solo una vez tuvo que pisar la cárcel por un problema que tuvo en el pasado, pero que él no tiene miedo a hablar con las autoridades, pues no tiene nada que decir más que la verdad.

¿Quién es la presunta víctima? Ximena “N” es una joven que presuntamente fue abusada sexualmente por Pablo Montero. Los hechos se dieron en Chiapas, cerca de Tapachula, pero la denuncia fue retirada el mismo día que se hizo pública.

Desde ayer te dijimos aquí en Chisme No Like que era falsa tal ficha de búsqueda, pues nosotros sí hacemos investigaciones periodísticas.

