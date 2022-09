Programa del 15 de septiembre de 2022 | ¡Paloma Cuevas crea cuentas falsas!

¡En exclusiva! Chisme No Like consigue las pruebas contundentes que señalan el garrafal error de Paloma Cuevas al tirarle odio a la ex de Luis Miguel.

