Chisme No Like | Además de Paquita, ¿quién más apoya a Shakira?

¡Explotó la bomba en Chisme No Like! Te lo dijimos aquí en el programa y ahora lo reafirmamos. Este fin de semana, la cantante Paquita la del Barrio le mandó un mensaje de apoyo a la cantante colombiana Shakira, quien ha estado atravesando meses complicados después de que se diera a conocer que su ahora expareja, Gerard Piqué le fuera infiel con Clara Chía Martí, la hija de una de sus empleadas. Además de Paquita, hace tiempo te dijimos aquí en Chisme No Like que tanto los padres de Piqué como los de Shakira habían intentado juntarlos de nuevo para que arreglaran sus diferencias, incluso, la madre de Gerard Piqué no aceptaba a Clara Chía y aquí lo confirmamos, pues la señora mostró su descontento con la nueva pareja de Piqué mediante sus redes sociales. ¡Descubre esto y más en Chisme No Like!



