Programa del 27 de octubre de 2022 | ¡Piqué se reencuentra con Shakira!

Tras meses separados, Shakira y Piqué se reencontraron. Shakira está pasando por un momento muy duro en su vida, ya que su padre se encuentra hospitalizado y a pesar de todos los conflictos que la polémica ex pareja tuvo durante semanas, esto no le impidió al astro del Barcelona visitar a quien fuera su suegro. ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

