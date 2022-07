Piqué y Shakira continúan con la batalla por la custodia de sus hijos.

En Chisme No Like no nos perdemos ni uno de los capítulos en esta WakaNovela, ¿qué pasará ahora que Piqué le negó a Shakira sus condiciones?

