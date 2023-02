Andrea Legarreta y Erick Rubín: las posibles causas de la separación.

Andrea y Erik Rubín son grandes exponentes de la televisión mexicana y figuraban como una de las parejas más estables, o al menos eso creíamos. La tarde de ayer, Andrea sorprendió a propios y extraños debido a una publicación en su Instagram donde mediante un texto acompañado de un video con Erik Rubín, anunciaban su separación tras 22 años.

Chisme No Like | La vez que el novio de Livia Brito cometió secuestro.

¿Qué dice el post de Andrea Legarreta?

Desde la cuenta personal de Andrea Legarreta, anunció junto a Erik Rubín su separación y agradeciendo al mismo tiempo a las personas que los han acompañado. Aunque en el post se muestran tranquilos, aseguran que no fue una decisión fácil y que desde hace más de 5 meses lo habían decidido.

¿Por qué se separan? ¿Cuál es la causa?

Aunque ambos mencionaron que no hay nada malo tras el rompimiento de la relación, se ha especulado mucho sobre la causa de la separación, pues podría ir más allá de lo que ellos dicen. Nuestros conductores de Chisme No Like hablaron sobre rumores que envuelven a la pareja y especulaciones sobre la causa de su separación.