Programa del 16 de septiembre de 2022 | ¿Qué le contestó Pablo Montero a Jaime Camil?

¡Chisme No Like lo captó! En el estreno por la nueva serie de ‘El Rey: Vicente Fernández’ donde Jaime Camil interpreta al famoso charro de Huentitán al igual que Pablo Montero pero en otra serie, Jaime comentó algo que pareciera una indirecta para su compañero y así le contestó Pablo. ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

