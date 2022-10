Programa del 26 de octubre de 2022 | ¿Qué secretos ocultó la casa de Ricky Martin?

¡En exclusiva! Chisme No Like llega siempre hasta las últimas para conseguir pruebas. Ricky Martin le envió flores a Eduardo Verástegui, quien en ese entonces era su pareja. Además de las flores, Ricky compró una propiedad en Miami donde los dos vivieron un tiempo y la casa fue testigo de su amorío. ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

