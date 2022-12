Programa del 2 de diciembre de 2022 | ¿Quién es el heredero de Andrés García?

¡Lo tenemos! Gracias a la investigación de Chisme No Like descubrimos quién está detrás de la fortuna que le queda a Andrés García. No es nada más ni nada menos que una persona cerca a él, y al parecer lo ha estado persuadiendo desde hace tiempo para lograr quedarse con la herencia del actor cuando falte. Esto y más solo en Chisme No Like!

