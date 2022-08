Programa del 15 de agosto de 2022 | ¿Quién se quedó con la fortuna de Cantinflas?

El revuelo por la herencia de Mario Moreno se mantiene y es que su familia quiere de vuelta lo que les pertenece. Ya que el famoso actor no tuvo hijos biológicos más que Mario, su hijo adoptivo, fue su tercera esposa quien se quedó con la millonaria herencia y ahora, la familia del actor pelea la devolución de la fortuna. Descubre más en Chisme No Like.



