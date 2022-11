¡Quieren callar a Chisme No Like! Así fue como los atracaron.

Nuestros queridos conductores de Chisme No Like se caracterizan por hablar siempre con la verdad.

¡Caiga quien caiga!

Este es el lema que define a Javier Ceriani y Elisa Beristain, pues ambos periodistas se jactan de ser honestos, debido a esto los famosos les temen, e incluso han llegado a recibir amenazas, pero las cosas subieron de tono ya que la mañana del martes 8 de noviembre del año en curso, nuestros queridos Elisa Beristain y Javier Ceriani llegaron temprano al lugar donde graban el programa, pero se percataron de algunas irregularidades (como fue el caso de hallar las puertas forzadas) y fue así como encontraron el estudio hecho un desastre.

¿Bajo qué condiciones encontraron el estudio?

Puertas forzadas; esto solo puede ser el indicio principal para asegurarse de que el estudio había sido asaltado. Por ello, los conductores decidieron llamar a la policía y de esta manera ingresaron con oficiales al inmueble, donde encontraron que se habían llevado algunas de las pertenencias que la producción necesitaba para llevar a cabo el programa.

Se llevaron una computadora, buscaron papeles y se metieron a ver los contenidos que el equipo de Chisme No Like tenía guardado. Los ladrones cortaron la electricidad y por fortuna no dañaron las cámaras de vigilancia, lo que podría ayudar a dar con los responsbales.

Los conductores sospechan que desde este lunes 8, los ladrones pudieron haber comenzado a armar el plan para atracar. Además, están seguros que la persona o personas implicadas sabían perfectamente dónde buscar y qué llevarse. Todo esto parece ser parte de un trabajo profesional.

¿Qué pasará con Javier y Elisa?

Por su parte, los conductores siempre se han pronunciado a favor de la libre expresión y el derecho a hablar con la verdad, sea quien sea la persona. Ellos se rigen por un código de ética y moral, pues han demostrado que sin importar nada, no pararán de comunicar e investigar hasta dar con las últimas consecuencias. Además de la investigación que la policía de California está llevando en este momento, Javier Ceriani y Elisa Beristain contrataron detectives privados para saber realmente qué y quién está detrás de este terrible acto. Sin embargo, ni esto ni nada podrá callarlos.

Sigue de cerca las investigaciones que solo ‘ La Fiscalía del Espectáculo ’ se atreve a mostrar. ¡No te pierdas los programas de Chisme No Like !