Programa del 13 de diciembre de 2022 | ¿Ricky Martin apoyará a su bailarina?

Magga Braco platicó para Chisme No Like qué pasó con ella y su ahora expareja, el amigo y bailarín de Ricky Martin. Nos contó sobre su caso de agresión, además de qué es lo que le gustaría que Ricky Martin hiciera para apoyarla en este duro proceso por el que se encuentra. Esto y más solo en Chisme No Like!

