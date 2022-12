Programa del 16 de diciembre de 2022 | ¿San Eduardo Verástegui?

¡Chisme No Like no quita el dedo del renglón! Eduardo Verástegui subió una curiosa foto a sus redes donde pareciera ser “el elegido”, ¿acaso es San Eduardo Verástegui? ¡Entérate! Además, ¿Gaby Espino se burló de Aleska Génesis por su alopecia? Te contamos aquí. Esto y más solo en Chisme No Like!

