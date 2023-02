Chisme No Like | Sasha Sokol levantó la voz por polémica con Javier Dueñas.

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! Javier Dueñas hizo fuertes declaraciones sobre Sasha Sokol, a lo que la cantante explotó y pidió mediante redes sociales respeto para casos como el de ella, pues no se le da la suficiente seriedad que se necesita, esto después de que Javier hablara sobre el bebé de Luis de Llano que Sasha perdió. ¿Tú qué opinas? ¡Te leo en mis redes sociales!

Además, Tenoch Huerta regresó a la CDMX para una entrevista y recordó sus raíces subiéndose al metro como una persona común a comparación de la gran estrella de Hollywood que es ahora.

