Programa del 26 de julio de 2022 | ¡Sergio Sendel es acusado por robo y fraude!

Tras una serie de situaciones entre los Sendel y la familia Reynoso al fallecer tanto el padre de Jorge como su apoderada legal, Gaby, Sergio Sendel optó por quedarse con terrenos que legalmente no le pertenecían y con ellos cometió fraude. Ahora, Sylvia hija del empresario piensa recuperarlos y llegar hasta las últimas consecuencias. Descubre más en Chisme No Like.

Dale un vistazo a nuestras bombas AQUÍ