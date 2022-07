Programa del 29 de julio de 2022 | ¡Shakira pasa por su peor momento!

Shakira está pasando por uno de sus peores momentos, esto debido a toda la controversia que ha envuelto su separación de Gerard Pique. Desde hace años también ha sonado su nombre en cuestiones de fraude y el fisco español no piensa seguirla encubriendo. Ahora están pidiendo ocho años de cárcel para la colombiana. Descubre más en Chisme No Like.

Dale un vistazo a nuestras bombas AQUÍ