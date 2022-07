Programa del 5 de julio de 2022 | ¡Shakira podría regresar con uno de sus ex!

Nuestros infiltrados descubrieron una nueva situación que incluye el corazón de Shakira y a uno de sus ex. Aquí en Chisme No Like te diremos de quién se trata.

