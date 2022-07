Programa del 27 de julio de 2022 | Shakira se irá a juicio en España.

Desde hace tiempo, la cantante colombiana ha presentado problemas con la Fiscalia española debido a una supuesta evasión fiscal y aunque Shakira ha negado dichas acusaciones, ahora la cantante tendrá que irse a juicio por no llegar a un acuerdo con la Fiscalía de España y por lo mismo no ha podido mudarse con sus hijos a Miami. Descubre más en Chisme No Like.

