Programa del 27 de septiembre de 2022 | ¿Silvia Pinal en peligro por neumonía?

Sylvia Pasquel habló ante la prensa para aclarar si es que su madre, la actriz Silvia Pinal está atravesando por una pulmonía. Esto después de que rumores corrieran al respecto de su salud, pero Sylvia Pasquel desmintió dicha información aclarando que es un malestar leve pero decidieron no exponerla y así evitar que se agravara. ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

