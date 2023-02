Chisme No Like | ¡Tunden a Thalía y vuelve a ser blanco de redes sociales!

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! Una vez más, las redes sociales se encargaron de tundir a un famoso, ¿la víctima? Nada más y nada menos que Thalía (sí, de nuevo). Pero, ¿qué hizo ahora? Pues resulta que un hombre de L.A. asegura tener un video donde la cantante roba supuestamente unas joyas. El video está circulando en TikTok y el público no esperó para tundirla en esa y otras redes sociales.

¿Qué ha dicho respeto a dichas declaraciones? Thalía no se ha pronunciado respecto a eso y menos desde que días atrás corrieron rumores de que Tommy Mottola, su esposo, fue blanco de críticas, pues según fuentes, le había sido infiel a Thalía con una cantante peruana. ¿Crees que es por ello que no ha dado declaraciones? ¡Te leo en mis redes sociales!

Además, ¡nos metimos hasta a la casa de Thalía! ¿Qué pasó? Pues resulta que descubrimos que Thalía y Tommy Mottola no duermen juntos, es decir, cada uno tiene su cama. Al parecer, la cantante mexicana ha adoptado la personalidad de diva hasta con el personal que labora en la casa.

