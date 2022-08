Programa del 5 de agosto de 2022 | Todo sobre la presunta muerte de Chyno Miranda.

Te lo dijimos en Chisme No Like, la prima de Chyno Miranda ayudó a que lo privaran de la libertad en una clínica para que se recupere, pero el cantante jamás accedió a que lo internaran. Según el teatro que la prima sigue montando, Chyno se encuentra bien y no está en la clínica que nosotros te mostramos con pruebas hace un par de semanas. Descubre más en Chisme No Like.



