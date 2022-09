Programa del 31 de agosto de 2022 | Una dificultad más en la vida de Shakira.

Chisme No Like encontró la prueba que desenmascara a Shakira. Después de tener problemas con el fisco y argumentar que su estancia en España no es como lo dice la autoridad española, pudimos rescatar los documentos que avalan los años que lleva viviendo allá y cómo ha mentido. Descubre más bombas en Chisme No Like.



