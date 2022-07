Programa del 22 de julio de 2022 | Vanessa Bauche habla sobre Pascacio.

Vanessa Bauche regresa a Chisme No Like a platicarnos sobre su caso de abuso y opina sobre sus compañeras que también han sido víctimas.

Chisme No Like

Desde hace meses en Chsime No Like hemos seguido el caso de Pascacio, de cómo fue que abusó de algunas mujeres incluida Vanessa Bauche. Ahora, la actriz nos cuenta como fue su experiencia durante el rodaje y la convivencia con su agresor. Además compartió su opinión sobre las recientes acusaciones contra Coco Levy. Descubre más en Chisme No Like.

