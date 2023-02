Chisme No Like | La verdad detrás de la denuncia de Pablo Montero.

¡Descubre esto y más en Chisme No Like! ¿Pablo Montero mandó a silenciar a la familia de la víctima? ¿Todo fue parte de un negocio arreglado? ¡Quédate y aquí te contaremos qué hay detrás de la denuncia contra Pablo Montero por acoso! Pero los sucesos posteriores generaron descontento entre el público, pues la víctima decidió retractarse. De inmediato, la información de por qué retiraron la acusación, comenzó a correr y fue por parte del equipo de Pablo que dieron a conocer que para que la víctima retirara la denuncia, fue necesario pagar una alta cantidad de dinero a los padres de Ximena “N”. ¿Tú qué opinas?

Además de esto, resulta que mediante una entrevista, la supuesta tercera en discordia, Leslie Shaw, declaró que ella no conoce siquiera a Tommy, el esposo de Thalía, que nunca ha tenido contacto con el empresario. Incluso, cuando trabajó con Thalía, la peruana no tuvo contacto más que con el equipo de producción de Thalía.

