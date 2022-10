Programa del 30 de septiembre de 2022 | ¿Víctor Noriega fue acosado por Toño Berúmen?

¡Lo supiste aquí en la Fiscalía del espectáculo! Chisme No Like ha seguido los pasos de Toño Berúmen desde hace ya varios meses, pues resulta que el manager de diversos grupos se ha visto envuelto en acusaciones de acoso sexual, ¿será que Víctor Noriega y sus compañeros de Garibaldi sufrieron también acoso? ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

¿Buscas más chismecito? Dale click AQUÍ.