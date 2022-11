Set de grabación de Chisme No Like fue robado y vandalizado. (VIDEO)

El equipo de Chisme No Like no saldrá en vivo este martes 8 de noviembre después de que su set de grabación fuera vandalizado y robado, así lo revelaron sus conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Todo parece indicar que los ladrones no solo buscaban llevarse los objetos de valor, sino también dejarles un mensaje a ambos conductores. Javier Ceriani se estaba preparando para la transmisión de este martes, cuando se percató que sus oficinas fueron saqueadas.

Hace algunos minutos el conductor compartió un video desde las redes de Chisme No Like, en donde mostró cómo quedaron sus oficinas después de haber sido asaltadas. Ceriani señaló que la primera en percatarse de lo sucedido fue una de sus compañeras de trabajo, quien al ver la cerradura forzada salió huyendo del lugar y llamó a Elisa Beristain.

En el video que Ceriani subió a YouTube no solo muestra el robo, sino también llamó la presencia de Pepe Garza, esposo de Elisa Baristain e inversionista del programa. “Se llevaron cosas de Pepe, cosas que sabían que él guardaba en su oficina”, declaró Javier.

Javier Ceriani ha sido claro en decir que quienes burlaron la seguridad del set de Chisme No Like, dejaron un evidente mensaje de advertencia, ya que los ladrones solo se robaron una laptop y algunas cámaras, y el resto del equipo de valor solo fue destruido.

¿Temen por su seguridad los conductores de Chisme No Like? El equipo de conductores anunció a través de las redes sociales que este martes no saldrán al aire después de que sus oficinas fueran robadas.

“Somos el equipo de Chisme No Like para anunciarles que hoy no vamos a salir en vivo porque realmente hemos tenido una situación muy peligrosa en nuestro estudio de grabación, nos han robado”, declaró Javier Ceriani.

“Es un ataque que sabemos perfectamente después de lo que hemos hablado y habíamos recibido amenazas. Entendemos y sabemos de quien es y si quieren callarnos esto es caiga quien caiga. Esta no es la manera, robando el equipo que lo van a lograr”, añadió Elisa Beristain.

“Se llevaron nuestras computadoras, cortaron la electricidad, las alarmas. Estamos en una investigación policial en California, pero no se preocupen que mañana volveremos en vivo. Disfruten el programa de hoy y gracias por los mensajes de cariño y de cuidado porque sí estamos en peligro”, finalizó Ceriani.