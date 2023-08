Al chile con la Chicuela: Entrevista a Silvia Zepeda

¡Es hora de descubrir cosas que no sabías sobre Silvia Zepeda! Pues las preguntas que traía la Chicuela hicieron que la invitada de la noche se pusiera roja, pero las respuestas que ella dió dejaron sorprendidos a todos los conductores de Corazón Grupero, al parecer a parte de tener diversos talentos, también se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Entre las preguntas de la noche estuvieron: ¿de tus relaciones pasadas de cuál te arrepientes?, ¿cuándo es la ves que más te has tardado en el baño y qué estabas haciendo?