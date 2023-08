Al chile con la Chicuela: Entrevista a Banda los Sebastianes

La Chicuela no se detiene y es que esta vez Banda los Sebastianes no tuvieron ni para donde correr cuando llegaron a la sección de preguntas picantes de Corazón Grupero. Andrés Padilla, Armando Celis y Javier Larrañaga tuvieron que hablar sobre lo peor que hicieron estando borrachos, qué les gusta durante la intimidad y un sinfín de cosas que si no querían contar tenían que morderle al chile que las Chulas escogieran.