Tropi Rollo animó a los presentes con sus canciones cumbia-sonideras

El grupo musical Tropi Rollo puso a todos los presentes, público y conductores a bailar con sus canciones cumbia-sonideras, entre las cuales se encontraron “La cumbia de los ferrocarriles”, “Oye Mujer”, “Tus jefes no me quieren”, “Cumbia del Ecuador”, “Que te vaya bien”, y muchas otras más. Y con nuestros queridos Alann Mora y Viviann Baeza llenaron el foro con “Ya supérame” y “Yo ya no vuelvo contigo”.