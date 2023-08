Corazón Grupero | Las peleas en los palenques, ¿por qué se originan?

Nuestros queridos conductores de Corazón Grupero, la Chicuela, Rahmar, Alann Mora y Pepe Pelos, se sentaron un ratito en la sala de Corazón Grupero para analizar los videos más virales de peleas en palenques y en fiestas de sonideros, las cuales ya casi se convierten en el pan de cada día de los cantantes que se presentan en lugares como estos.

Además disfruta de la presencia de Carlos Macías en el foro, quien nos deleitó con varias canciones que no solo cantó él, pues se le unieron Alann Mora y Viviann Baeza. Y claramente los chismes no podían faltar, pues en la sección Lo Traigo muy Adentro, un nuevo confesor llegó a contar su historia. Además las dinámicas del Chilero no se hicieron del rogar cuando él salió a las calles de la Ciudad de México en búsqueda del pulso grupero.