Filtran audios de Juan Vidal violentando a Cynthia Klitbo.

Luego que finalizó la relación entre ambos se comenzaron a difundir varias cuestiones referidas al vínculo que tenían y para esta oportunidad se han filtrado audios de Juan Vidal violentando a Cynthia Klitbo.

En su momento, la actriz había confirmado que su expareja tenía un carácter violento y ahora se difundió en nuestro programa Chisme No Like una serie de clips de WhatsApp en el que el hombre le reprocha cosas como también la violenta por aspectos que se referían a la ropa que usaba.

Programa del 10 de junio de 2022 | ¡Cynthia Klitbo llama “chichifo” a uno de sus ex!

¿Qué dicen los audios que Juan Vidal le envió a Cynthia Klitbo?

“Sí corazón, claro, para ti ahora todo es tan simple, y eres tan madura y todo está tan bien, yo soy el que está tan mal, con usted no se puede dormir, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritado, amanezco desbaratado, tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo, está bien, ponme como el ogro que sea, pero esa situación no se puede más, no se puede, las cosas como son, no puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto desbaratado, tú no lo quieres ver porque tú vives en tu mundo, perfecto, pero te lo tengo que decir mi vida”. Estos comentarios se expresaron con momentos donde va levantando la voz y tiene una actitud desafiante.

A esto tenemos que agregar que Juan Vidal se expresó respecto a su situación sentimental pues no estaba totalmente separado de su ex esposa y dijo: “tú no me quieres comprender, está bien, no te molesto más todo bonito, con amor, con respeto, yo estoy viviendo mi proceso de vida, y si esto es así y no funciona, ni modo, no pasa nada, todavía yo me estoy hasta divorciando”.

¿Qué decía Cynthia Klitbo? Lo siguiente: “te puedo entender que me digas cosas… ¿pero de esa manera tan fea y tan despectiva?, o sea, yo no quiero discutir contigo, estoy rotita, uno puede decir lo que quiera, pero siempre con cariño y con amor, pero no de esa manera, si no duermes conmigo, vete a dormir a tu casa, tu tienes casa, no tienes necesidad de dormir conmigo”. No está mal destacar que están no son las maneras en las que hay que dirigirse a la pareja de uno y que estos destratos son más que innecesarios. Es nuestra responsabilidad no naturalizarlos y hacer algo para que estas actitudes empiecen a formar parte del pasado.