Daniela Parra revela el motivo por el que Sergio Mayer se metió con su papá.

Sergio Mayer se ha involucrado en el caso de Héctor “N”, por lo que su hija, Daniela Parra, la razón por la que el exfuncionario público hace eso es porque necesita reflectores .

“Porque quería reflectores, no tiene nada qué hacer en este caso. Como tenía cargo político, quería fama y reflectores”, dijo la joven en entrevista con Chisme No Like.

Daniela Parra aseguró que las acciones que hizo Sergio Mayer hace seis meses fueron más que suficientes para mantener a su papá en prisión.

“Lo que él hizo cuando tenía cargo público, es lo que nos tiene aquí ahora. Si ahorita ya no tiene cargo público o no, ya no me interesa, lo que hizo fue meter a mi papá a la cárcel”, aseguró.

Daniela Parra trabaja incansablemente

Daniela Parra reveló que trabaja para poder solventar los gastos que han surgido desde que Héctor Parra fue detenido.

“Ha sido muy difícil, esto nos agarró en curva. Yo trabajo de lunes a domingo porque no hay dinero que alcance en esta situación”, finalizó la hija del histrión.

