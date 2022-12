Ecomoda | Capítulo 17 | Ellas saben toda la verdad.

Freddy, Armando y Gutiérrez están en peligro, pues tienen que dejar a un lado la mentira que inventaron sobre su asalto ya que si no hablan con la verdad, podrían terminar en la cárcel por encubrir a las verdaderas criminales, sin embargo, no saldrán bien librados de esta porque sus respectivas parejas se enterarán de todo y no será fácil que ellas les otorguen el perdón.