Programa del 28 de octubre de 2022 | ¡Eduardo Verástegui hace brujería!

¡Eduardo Verástegui padece momentos difíciles! Lleva meses queriendo vender un bonito departamento y no le llega ninguna oferta, ha tenido que bajar su costo pero no funciona, así que decidió recurrir a una limpia para que la venta pueda salir, ¿será que alguien le habrá echado una maldición para que se le salara el departamento y quiere solucionarlo con brujería? ¡Descubre más bombas en Chisme No Like!

