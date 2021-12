Elisa Beristain y Javier Ceriani dan positivo a Covid-19.

Elisa Beristain y Javier Ceriani se comunicaron a nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana tras dar positivo a Covid-19 en su viaje a la ciudad de Nueva York.

La conductora de 49 años pidió a los televidentes “no relajarse” y tomar todas las medidas de higiene necesarias para evitar contagios.

Antes que nada, es real, creo que todos nos estamos relajando. No lo habíamos dicho en nuestras redes sociales porque queríamos decirlo en nuestro programa. Nosotros hemos sido unos críticos imparables para la gente que trabaja en el entretenimiento

“Somos personas que se la han pasado viajando y haciendo programas relajándonos, sobre todo ahora que tenemos las dos vacunas. En mi caso tengo las tres. Este virus es real”, añadió la presentadora.

¿Cuáles son los síntomas de Elisa y Javier?

Elisa Beristain no tiene síntomas de gravedad gracias a la vacuna; sin embargo siente un ligero resfriado y un dolor en la garganta.

“Tenemos que estar súper alertas. El síntoma que se siente es como cuando alguien deja la calefacción prendida, como un ligero dolor de garganta, como cualquier resfriado. Se nos hizo bien fácil venir a Nueva York, se nos hizo bien fácil viajar y ahora estamos atrapados”, expresó la mexicana a nuestras cámaras de Venga la Alegría.

¿Qué pasará con Chisme No Like en los próximos días?

Elisa asegura que Chisme No Like continuará con normalidad durante nuestra programación de a más + con las mejores exclusivas.

“Chisme No Like continúa como siempre en a más + a las 4:30 de la tarde. Tenemos un súper especial del Doctor Duque junto con todas sus denuncias. Vamos a estar reportando aquí cómo seguimos”, dijo.

Por su parte, Javier Cerani recordó que Chisme No Like se formó durante el inicio de la pandemia de Covid-19.

“Nosotros arrancamos Chisme No Like en plena pandemia y la verdad es que hemos trabajado desde cuando en California el pico de contagios era altísimo. Estamos súper vacunados y fuertes. Venimos a Nueva York, me hice un test y resulté positivo”, cerró.

