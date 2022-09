Emperatriz | Capítulo 35 | La responsabilidad de Alejandro.

Emperatriz no se cree el cuento de Isabel y se lo hará saber a su madre. Elisa está lista para tener a su bebé y Mauricio la acompañará, pero al nacer, ella no querrá ni verlo. Benito le reclamará a ‘La Gata’ por salir con alguien más, pero ella no se lo permitirá



